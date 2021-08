CPI da Covid ouve na quinta-feira o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros

247 - A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid do Senado terá na próxima quinta-feira (12) uma das audiências mais esperadas desde seu início: será a vez do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.

Em depoimento à comissão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) revelou, na noite de 25 de junho que, ao contar para Jair Bolsonaro sobre a corrupção na aquisição da Covaxin, Bolsonaro indicado Ricardo Barros como responsável.

O deputado, que foi ministro da Saúde de 2016 a 2018, durante o governo de Michel Temer (PMDB), também é investigado por Improbidade Administrativa por ter se negado a cancelar o contrato com a Global Gestão em Saúde quando ocupou a pasta, mesmo diante da recusa da empresa em entregar os medicamentos e devolver os R$20 milhões pagos antecipadamente pela pasta.

PUBLICIDADE

A semana na CPI começa terça-feira com o depoimento do presidente do Instituto Força Brasil, o coronel da reserva Helcio Bruno. Este depoimento é esperado, uma vez que, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito, representantes da Davati Medical Supply no Brasil disseram que Helcio Bruno teria intermediado um encontro entre a empresa e o então secretário-executivo do ministério da Saúde, coronel Élcio Franco.

A Davati é alvo de investigação da CPI por estar supostamente envolvida em um esquema de compra e venda de vacinas da AstraZeneca superfaturadas. O contrato bilionário com o ministério da Saúde previa a compra de 400 milhões de doses de vacina.

PUBLICIDADE

Na quarta-feira, a CPI da Pandemia vai dar continuidade à investigação sobre tratamento precoce. Para isso, os senadores vão ouvir o representante da Indústria Farmacêutica Vitalmedic, Jailton Batista. A empresa é fabricante de medicamentos do chamado “kit-Covid”, que não têm eficácia contra a doença.

Inscreva-se no canal de cortes do 247 e assista:





O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.