CPI da Covid ouve nesta quarta diretor da ANS sobre denúncias do caso Prevent Senior

247 - A CPI da Covid ouve nesta quarta-feira o diretor-presidente da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho para prestar esclarecimentos sobre como a agência atuou no caso da operadora de saúde Prevent Senior, informa o UOL.

A Prevent Senior é acusada de cometer crimes durante a pandemia, entre os quais forçar médicos a prescreverem remédios do chamado kit covid para pacientes sem o consentimento destes.

A ANS abriu dois processos internos para apurar o caso Prevent, porém, isso só ocorreu depois que médicos e ex-médicos ligados à operadora de saúde levaram os fatos ao conhecimento da CPI. A empresa acabou autuada pela agência.

Os parlamentares pretendem pressionar Rebello Filho a explicar o motivo pelo qual o órgão demorou a tomar tal iniciativa.

A ANS é a agência reguladora responsável por fiscalizar os planos de saúde no Brasil. O objetivo do órgão é regular as empresas e suas relações com os consumidores.

