CPI da Covid pedirá perícia em documentação da Precisa

247 - A CPI da Covid no Senado pedirá perícia na documentação da Precisa Medicamentos, que possui indícios de fraude. O requerimento será apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE). Erros graves foram observados no texto do documento, incluindo até o endereço da farmacêutica indiana.

De acordo com a rádio CBN, há ainda uma colagem suspeita em um documento do laboratório indiano Bharat Biotech, que desenvolve a vacina Covaxin. O texto seria necessário para produzir dois ofícios essenciais para o contrato com o Ministério da Saúde: uma procuração e uma declaração de fatos impeditivos.

O presidente da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais avalia que o carimbo e a assinatura no documento foram reaproveitados de um pedido ao Consulado da Índia de visto para que um funcionário da Precisa entrasse no país em janeiro. Para ele, há indícios de que os documentos sejam resultado de uma montagem.

"Tecnicamente, não existe um carimbo igual ao outro porque você tem impressões e entintamentos diferentes. Você até consegue dizer de onde saiu aquele carimbo, mas, quando o carimbo é exatamente igual, normalmente é um aproveitamento. Não dá nem para chamar de carimbo porque o conceito de carimbo é ter um entintamento. O que acontece é o aproveitamento de um documento preexistente em que você tem uma assinatura digital e a imagem de um carimbo. Você então cola um texto qualquer em cima desse documento aproveitando a validação que ele tinha", afirma Camargo.

