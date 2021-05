CPI da Covid planeja quebrar nesta semana sigilo bancário de Wajngarten

Senadores articulam a quebra de sigilo bancário de Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro que afirmou que “incompetência” do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello atrasou a aquisição de vacinas da Pfizer pelo governo edit

247 - Senadores articulam apresentar requerimentos para pedir a quebra de sigilo bancário de Fabio Wajngarten, ex-secretário de Comunicação do governo Jair Bolsonaro que fará depoimento à CPI da Covid.

Segundo Gerson Camarotti, no G1, além de Wajngarten, os senadores também querem a quebra do sigilo bancário de integrantes do chamado "gabinete do ódio".

O assunto foi debatido numa reunião do comando da CPI na noite da última quinta-feira, 6.

O depoimento de Wajngarten é visto como fundamental para a CPI que investiga o desgoverno Bolsonaro em relação à pandemia do novo coronavírus. Ele foi convocado após ter dito que “incompetência” do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello atrasou a aquisição de vacinas da Pfizer pelo governo.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.