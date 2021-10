CPI da Covid: Renan quer indiciar ministro Braga Netto por crimes durante a pandemia

Apoie o 247

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB), quer pedir à Procuradoria Geral da República (PGR) a abertura de inquérito contra o atual ministro da Defesa, general Braga Netto, informou o jornalista Tales Faria no Uol. Nesta sexta-feira, 15, Renan conversou com os outros integrantes da comissão para convencê-los a aceitar a inclusão do ministro no relatório.

O senador Alessandro Vieira publicou um relatório paralelo da CPI, indiciando Jair Bolsonaro e mais 17 por diversos crimes durante a pandemia da Covid-19. Ele destacou que os militares executaram uma política “genocida” no Ministério da Saúde.

Um dos que deveriam ser indiciados, segundo Vieira, é o ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil, Walter Braga Netto.

Quando era ministro da Casa Civil, Braga Netto, segundo Calheiros, teria comandado a prática toda a estratégia do governo em relação à pandemia.

“Foi numa reunião comanda por Braga Netto, por exemplo, que se apresentou ao então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS), uma minuta de decreto determinando na bula da hidroxicloroquina a possibilidade de o remédio para malária ser usado contra a Covid”, lembr Tales Faria.

