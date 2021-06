CPI da Covid requisita Polícia Federal “com máxima urgência” para auxiliar nas investigações

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), requisitou servidores da Polícia Federal para auxiliar nas investigações, apesar do receio de integrantes da oposição edit

Igor Gadelha, no Metrópoles - Apesar do receio inicial de integrantes da oposição, o comando da CPI da Covid do Senado decidiu requisitar servidores da Polícia Federal para auxiliar nas investigações.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), já enviou requerimento à PF pedindo que ceda, “com máxima urgência, ao menos três servidores de carreira policial”.

No documento, ao qual a coluna teve acesso, Aziz pede que os servidores a serem cedidos pela corporação tenham acesso aos sistemas e “experiência em análise de sigilos”.

O pedido foi feito mesmo com a resistência de senadores da oposição, os quais, nos bastidores, dizem temer que os servidores da PF vazem a estratégia do grupo majoritário para os governistas.

Além da Polícia Federal, a CPI já requisitou servidores do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Receita Federal para auxiliar os integrantes da comissão nas investigações.

