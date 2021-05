CPI decide antecipar novo depoimento do ministro Queiroga

247 - Senadores que integram a CPI da Covid decidiram em reunião neste domingo (30) alterar o cronograma de depoimentos da comissão para antecipar a reconvocação do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.

Segundo a CNN Brasil, tanto Queiroga quanto a médica Luana Araújo, crítica do uso da cloroquina que deixou o cargo de secretária de Enfrentamento à Covid-19, deverão comparecer ao colegiado ainda neste mês de junho.

A avaliação do presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), é que o ministro da Saúde precisa ser novamente inquirido diante da insistência de Jair Bolsonaro em comparecer, sem máscara, a manifestações que causam aglomerações.

Para o relator da CPI, Renan Calheiros (MDB-AL), Queiroga tem sido “omisso e cúmplice”. “Queiroga tem silenciado quanto à continuidade do morticínio e este não é o seu papel. Enquanto as UTIs continuam a encher e o presidente pedindo ao STF autorização para aglomerar”, disse Renan.

Ainda segundo a CNN, senadores que compõem o grupo majoritário da CPI devem encerrar após a próxima semana o debate sobre o uso de cloroquina. Os senadores entendem que já está estabelecida a ineficácia do medicamento no tratamento da Covid-19 e, ao seguir falando sobre isso, a CPI favorece distorções e até propaganda indevida do chamado “kit Covid”.

