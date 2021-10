CPI deve aumentar o número de indiciados no relatório de Renan Calheiros

Apoie o 247

Por Marcelo Montanini, Metrópoles - O relatório da CPI da Covid-19 pode ter novos indiciados até a votação marcada para a próxima terça-feira (26/10) na comissão. Atualmente, os senadores do G7, grupo majoritário da comissão, cogitam a inclusão de ao menos nove pessoas -, mas este número ainda não está fechado – e buscam algum consenso sobre o caso do Amazonas.

A princípio, cogitam incluir o reverendo Amilton Gomes de Paula, presidente da Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários (Senah); Regina Célia, fiscal de contratos do Ministério da Saúde; Hélio Angotti Netto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos do Ministério da Saúde; e José Alves e Jailton Batista, sócios da Vitamedic.

Além de Alex Lial Marinho, ex-coordenador de logística do Ministério da Saúde; Marcelo Bento Pires, ex-assessor do Ministério da Saúde; Heitor Freire de Abreu, assessor especial do ministro da Defesa, Walter Braga Netto, e participou do Centro de Coordenação de Operações da Pandemia; e Thiago Fernandes da Costa, servidor do Ministério da Saúde.

