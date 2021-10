CPI deve encaminhar perguntas para Paulo Guedes nesta quarta-feira

"Qual foi o papel do ministério da Economia? O ministro Paulo Guedes defendeu tratamento precoce, teve exposição e falas em reuniões ministeriais, dificultou a retomada do auxílio emergencial", disse o relator da CPI, senador Renan Calheiros edit

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB-AL), disse que irá apresentar uma proposta de perguntas que deve ser encaminhada ao ministro da Economia, Paulo Guedes, em substituição a uma convocação para depor no colegiado. O requerimento sobre o assunto deverá ser votado ao longo da sessão desta quarta-feira (6), que tem o diretor-presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Paulo Roberto Vanderlei Rebello Filho, como depoente.

"A comissão parlamentar de inquérito precisa fazer algumas perguntas, por sua participação no enfrentamento da Covid-19. Nosso papel é passar isso a limpo", afirmou Renan. "Qual foi o papel do ministério da Economia? O ministro Paulo Guedes defendeu tratamento precoce, teve exposição e falas em reuniões ministeriais, dificultou a retomada do auxílio emergencial, quando o fez fez pagando R$ 250. Hoje o bujão de gás custa R$ 140. O Brasil foi devolvido à fome", completou o relator.

Ainda segundo ele, o relatório final da CPI deverá apresentar sugestões para auxiliar familiares de vítimas da Covid-19. "Também vamos responsabilizar o Estado. Dentro da responsabilidade fiscal, vamos criar uma pensão para os órfãos. E vamos incluir a Covid-19, na perícia, entre as doenças que garantem a aposentadoria por invalidez", afirmou.

