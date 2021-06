CPI: estudo citado por Nise para defender cloroquina foi descontinuado em dezembro, aponta Alessandro Vieira

Em depoimento à CPI da Covid nesta terça-feira, a médica Nise Yamaguchi demonstrou não ter conhecimento do "detalhe" edit

Revista Fórum - Durante audiência da CPI do Genocídio com participação da oncologista Nise Yamaguchi, o senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) destacou que o estudo usado por ela para defender o suposto “tratamento precoce” com hidroxicloroquina contra a Covid-19 foi encerrado sem uma conclusão final.

“Ainda tenho a expectativa que um dia a senhora consiga fazer a volta e recuperar a credibilidade. Mas é inaceitável uma profissional de alta qualidade rejeitar estudos técnicos de entidades qualificadas e tentar valorizar ou divulgar estudos que foram encerrados, como é o estudo do [Sistema de Saúde] Henry Ford, por exemplo”, disse Vieira.

O senador, então, questiona a médica: “A senhora sabe que esse estudo foi descontinuado porque não gerou os resultados que a senhora está dizendo? A senhora sabe disso? A senhora tem conhecimento que esse estudo que a senhora citou para essa CPI como lastro científico foi descontinuado porque não indicou nenhum resultado que indicasse proveito da hidroxicloroquina?”.

Leia a íntegra na Fórum.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.