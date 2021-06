CPI faz um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19

Senadores fizeram ato nesta terça-feira (22) com placas com os dizeres “luto” e cartazes pedindo vacina edit

247 - Os senadores e senadoras fizeram uma ato nesta terça-feira (22), na primeira sessão da CPI da Covid após o Brasil atingir a trágica marca de 500 mil mortes, em homenagem às vítimas da pandemia. Os parlamentares levaram placas de “luto” e cartazes pedindo vacina.

“Estamos aqui o tempo todo falando e o tempo todo tentando justificar aquilo que não conseguimos justificar para o mundo. 502.817 brasileiros mortos. Nós estamos de luto. São mais de 500 mil mortes no Brasil. Antes de começarmos qualquer coisa, em sinal de respeito, devemos fazer um minuto de silêncio em sinal de respeito a 502 mil famílias que se desfizeram pela dor da perda irreparável que é a dor da perda da vida”, disse o senador Rogério Carvalho (PT-SE).

De acordo com dados do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), o Brasil registrou 502.586 mortes por Covid-19. O país ultrapassou 500 mil mortes no último sábado (19).

