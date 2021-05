CPI irá questionar Queiroga sobre contratos de vacinas contra Covid-19

Integrantes da CPI da Covid irão questionar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre a diferença entre o número de doses de vacinas divulgados pela pasta e o volume efetivamente contratado. “Esta com certeza será uma questão relevante a ser indagada ao ministro Queiroga", disse o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues edit

247 - O depoimento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, à CPI da Covid, nesta quinta-feira (6), deverá ter como foco central a disparidade entre o número de doses de vacinas contra a Covid-19 divulgados pela pasta e as doses efetivamente contratadas. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

O questionamento vem na esteira da resposta do Ministério da Saúde a um requerimento de informações feito pelo deputado Gustavo Fruet (PDT-PR) em que a pasta reconhece somente parte das doses divulgadas como “compradas” estão efetivamente contratadas. Queiroga e o governo vinham afirmando que o Brasil possui 560 milhões de doses já contratadas. Na resposta ao pedido de informações, contudo, o ministério admitiu que foram contratadas apenas 280 milhões de doses.

“Nesta quinta-feira o ministro Marcelo Queiroga estará aqui e ele poderá falar publicamente para todos nós (...). Nós vamos saber se tem ou não tem vacina, quais são os contratos e quais são as perspectivas, inclusive, o planejamento para mais 500 milhões de doses para o ano que vem. Porque não espere que nessa pandemia a gente não tenha que, nos próximos dois ou três anos, estar preparados para ter vacina. Para não acontecer o que aconteceu este ano (falta de doses)”, disse o presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM).

“Esta com certeza será uma questão relevante a ser indagada ao ministro Queiroga. É um questionamento a ser feito”, ressaltou o vice-presidente da CPI, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), segundo a reportagem.

