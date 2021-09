CPI não deve ouvir ex-mulher de Jair Bolsonaro

Senadores argumentam que, além de não haver tempo hábil, a oitiva não teve consenso no grupo majoritário da comissão, o chamado G7 edit

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - A CPI da Covid no Senado não deverá ouvir Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro, segundo senadores ouvidos pela coluna.

A convocação de Ana Cristina foi aprovada pela comissão nessa quarta-feira (15/9), mas o depoimento não chegou a ser oficialmente marcado.

Senadores argumentam que, além de não haver tempo hábil, a oitiva não teve consenso no grupo majoritário da comissão, o chamado G7.

