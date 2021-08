CPI ouve Jailton Batista, diretor de fabricante da ivermectina no Brasil

247 - Senadores da CPI da Covid vão ouvir nesta quarta-feira (11) o depoente Jailton Batista, diretor-superintendente da indústria farmacêutica Vitalmedic, uma das produtoras do medicamento ivermectina do Brasil. A TV 247 transmitirá ao vivo.

A Vitalmedic foi alvo de um requerimento de informações aprovado em junho pela Comissão Parlamentar de Inquérito. De acordo com relatórios enviados à CPI, apenas as vendas da ivermectina aumentaram 1.105% de 2019 para 2020, ao passar de 24,6 milhões de comprimidos para 297,5 milhões. O preço médio da caixa com 500 comprimidos subiu de R$ 73,87 para R$ 240,90, alta de 226%.

Em entrevista à CNN Brasil, no último domingo (8), o presidente da CPI da Covid, Omar Aziz (PSD-AM), afirmou que a empresa também teria pago por publicidade dos remédios sem eficácia nos "principais jornais do país". "Bancou publicidade para vender remédio sem eficácia nenhuma, e que cria no ser humano sequelas e questões muito sérias", afirmou. "Isso é crime contra a vida, crime seríssimo", disse.

"Começamos agora a investigar esses laboratórios que tiraram proveito do óbito dos brasileiros, para faturar 10, 15 vezes mais. Aquele gabinete paralelo defendia esse tratamento precoce. Isso era todo um programa feito para isso, para beneficiar esses laboratórios. Não é do nada que surge isso. [No caso da] cloroquina, quiseram até mudar a bula", complementou.

