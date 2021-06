CPI ouve médicos negacionistas e anuncia lista de investigados nesta sexta

Defensores do chamado tratamento precoce contra a Covid-19, os médicos Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Cardoso Alves prestarão depoimento nesta sexta-feira (18) à CPI da Covid. O relator Renan Calheiros (MDB-AL) também anunciará os nomes de testemunhas que passarão à condição de investigadas pela comissão edit

247 - Senadores da CPI da Covid vão ouvir nesta sexta-feira (18) os médicos Ricardo Ariel Zimerman e Francisco Cardoso Alves, defensores do uso da cloroquina contra a Covid-19. O medicamento não tem eficácia comprovada para o tratamento de pessoas diagnosticadas com a doença. O relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, Renan Calheiros (MDB-AL), também convocou uma entrevista coletiva para anunciar os nomes de testemunhas que passarão à condição de investigadas pela CPI. A lista deve ter 12 nomes, de acordo com o portal G1.

Parlamentares votarão 40 requerimentos. Entre os pedidos que poderão ser votados nesta sexta-feira, estão os de convocações do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e de Alexandre Chieppe, secretário estadual de Saúde do Rio.

Também está na pauta de votações da CPI a proposta de uma "diligência" para ouvir, na condição de testemunha e em sessão secreta, o ex-governador do Rio Wilson Witzel, que disse ter informações "graves" a revelar e se comprometeu a voltar à comissão em uma reunião secreta, a portas fechadas.

