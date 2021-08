CPI ouve nesta quinta participante de jantar em que houve pedido de propina para vacinas

247 - A CPI da Covid ouve nesta quinta-feira (26) participante de jantar em que houve pedido de propina para a compra de vacinas pelo governo federal.

Segundo o policial militar e lobista da intermediária Davati Medical Supply, Luiz Paulo Dominghetti, o então-diretor de logística do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias pediu propina de US$ 1 por dose de vacina para levar adiante negociação para a compra de supostas 400 milhões de unidades do imunizante da AstraZeneca contra a covid-19.

A cobrança de propina teria ocorrido durante jantar no restaurante Vasto, em Brasília. No encontro, além de Dias e Dominghetti, estavam o tenente-coronel e ex-assessor da pasta da Saúde Marcelo Blanco e José Ricardo Santana, de acordo com os depoimentos colhidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito até o momento, informa o UOL.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE