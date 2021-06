CPI pede proteção de servidor que denunciou corrupção na compra da Covaxin

Comissão enviou ofício à PF solicitando proteção para o deputado Luis Miranda (DEM-DF) e ao irmão dele, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, após relatos de ameaças. Ambos depõem nesta sexta-feira edit

247 - O presidente da CPI da Covid no Senado, senador Omar Aziz (PSD-AM), enviou nesta quinta-feira (24) um ofício à Polícia Federal solicitando proteção aos irmãos Miranda, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e do servidor do Ministério da Saúde, Luis Ricardo Miranda, que denunciou pessoalmente a Bolsonaro ‘pressões anormais’ na compra da vacina indiana Covaxin.

Segundo Aziz, a comissão recebeu informações de ameaça aos irmãos, que serão investigados pela pela Polícia Federal, segundo declarou nesta quarta-feira (23) o ministro da Secretaria Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni.

"A Polícia Federal foi oficiada para providenciar segurança aos depoentes da reunião a ser realizada amanhã [sexta] e a seus familiares, diante das ameaças relatadas a essa Comissão Parlamentar de Inquérito. Reitero à Polícia Federal a necessidade de cumprimento desse pleito, que não só garante a integridade física dos depoentes, mas assegura o bom andamento das investigações conduzidas por esse colegiado", declarou Aziz.

