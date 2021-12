CPI pede que Moraes reconsidere decisão sobre quebra de sigilo de Bolsonaro

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A CPI da Covid no Senado pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconsidere a decisão que suspendeu o requerimento que autorizava a quebra do sigilo telemático de Jair Bolsonaro (PL), informa o Poder 360.

Em novembro, Moraes suspendeu os efeitos de um requerimento aprovado pela CPI que determinava a quebra do sigilo do presidente e a suspensão das contas de redes sociais de Bolsonaro, alegando que as medidas “distanciaram-se do seu caráter instrumental” e extrapolaram “limites constitucionais”.

O recurso da CPI para reverter a decisão foi apresentado ao STF, nesta terça-feira, 7.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE