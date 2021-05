CPI: Pfizer buscou governo Bolsonaro 34 vezes

247 - Técnicos da CPI da Covid enumeraram todas as interações feitas entre a farmacêutica norte-americana Pfizer, produtora de vacina contra Covid-19, e o governo Jair Bolsonaro em 2020. O levantamento foi obtido pela CNN Brasil.

Entre 17 de março do ano passado, quando a empresa fez o primeiro contato com o governo brasileiro, e 10 de dezembro, data em que um tipo de pré-acordo para a compra de vacinas foi assinado, a Pfizer fez 34 contatos. A gestão Bolsonaro, no entanto, deu retorno em somente 12 ocasiões.

Em 14 de agosto de 2020 a empresa enviou ao Ministério da Saúde uma proposta de venda de 70 milhões de doses de vacina, pedindo resposta do governo até 29 do mesmo mês. Três dias depois, a Pfizer enviou documentos à pasta e informou o Ministério da Economia sobre a tratativa.

No dia 18, a farmacêutica afirmou que poderia antecipar 1 milhão de doses adicionais ao país, que seriam entregues ainda em 2020. Neste ponto, a Pfizer pediu urgência para a resposta. Nos dias 19, 21 e 25 de agosto a empresa pede posições do Brasil. O acordo só foi fechado em dezembro.

