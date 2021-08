CPI pode pedir apreensão de passaporte de Maximiano, dono da Precisa, diz Renan

Por Victor Fuzeira, Metrópoles - O relator da CPI da Covid-19, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou, nesta quarta-feira (18/8), que o colegiado não descarta pedir a apreensão do passaporte e determinar a convocação coercitiva de Francisco Maximiano, sócio-diretor da Precisa Medicamentos — intermediária da venda da vacina indiana Covaxin.

Ao ser questionado sobre o assunto, Renan deixou em aberto a possibilidade da adoção das medidas, mas demonstrou otimismo pela realização da oitiva, marcada para ocorrer nesta quinta-feira (19/8). Há, internamente, uma avaliação dos senadores de que Maximiano tem adotado estratégias para evitar o depoimento ao colegiado.

“É claro que sim [podemos tomar medidas mais drásticas], mas a expectativa que nós estamos tendo é de que ele amanhã venha depor, né? E possa fazer um bom depoimento, não do ponto de vista dele apenas, mas do ponto de vista do que a investigação pretende”, disse o relator.

