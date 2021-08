CPI poderá pedir prisão de dono da Precisa caso ele tente manobra para evitar depoimento

247 - Senadores que integram a CPI da Covid avaliam tomar medidas duras contra o empresário Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos, o que pode incluir até um pedido de prisão durante o depoimento que deverá prestar ao colegiado, marcado para a próxima semana. De acordo com a coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo, a insatisfação dos parlamentares vem na esteira de duas viagens feitas por ele à Índia, o que evitou que ele depusesse perante à comissão.

Os membros da CPI chegaram a avaliar a apreensão do passaporte do empresário com o objetivo de evitar que ele saísse do país e, desta forma, conseguisse um novo adiamento Em julho, quando Maximiano estava na ìndia, o colegiado também cogitou declarar que ele fosse considerado foragido da Justiça e pudesse ser preso pela Interpol. As medidas, porém, não foram efetivadas.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE