CPI quer acesso a relatório da CGU que baseou suspensão da Covaxin

Igor Gadelha, Metrópoles - A cúpula da CPI da Covid do Senado vai pedir à Controladoria-Geral da União (CGU) o compartilhamento do relatório preliminar que baseou a decisão do Ministério da Saúde de suspender o contrato de compra da vacina indiana Covaxin.

Segundo a pasta, uma análise preliminar da CGU não teria encontrado irregularidades no contrato, mas, “por compliance”, o governo “optou por suspender o contrato para uma análise mais aprofundada” por parte do órgão de controle.

