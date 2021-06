CPI quer esclarecer reuniões de médica com Bolsonaro e decreto para mudar bula da cloroquina

Oncologista e imunologista, Nise é defensora do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, remédios sem comprovação de eficácia no tratamento contra a Covid-19, e tornou-se conhecida pela proximidade com o governo edit

247 - A cúpula da CPI da Covid quer que a médica Nise Yamaguchi diga à comissão como conheceu Jair Bolsonaro, dê detalhes das reuniões com o presidente e explique o episódio de tentativa de mudança na bula da hidroxicloroquina. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

O depoimento da médica na comissão está marcado para esta terça-feira (1º). Oncologista e imunologista, Nise é defensora do uso da hidroxicloroquina e da cloroquina, remédios sem comprovação de eficácia no tratamento contra a Covid-19, e tornou-se conhecida pela proximidade com o governo.

O comando da CPI quer que ela esclareça exatamente como se aproximou de Bolsonaro a ponto de virar uma espécie de conselheira e quais de suas recomendações foram acatadas ou não pelo presidente. Uma das linhas de investigação da CPI é a existência de um gabinete paralelo que dá orientações e ajuda a formular políticas de combate da pandemia do governo à revelia do Ministério da Saúde e de recomendações sanitárias; Nise seria uma das integrantes desse grupo, do qual também faria parte o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ).

