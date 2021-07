CPI questiona servidor do Ministério da Saúde sobre negociações da Covaxin

O nome do servidor do Ministério da Saúde William Amorim Santana apareceu em dois depoimentos prestados à Comissão Parlamentar de Inquérito edit

247 - A CPI da Covid ouvirá nesta sexta-feira (9) o servidor do Ministério da Saúde William Amorim Santana, técnico da divisão de importação. Membros da Comissão Parlamentar de Inquérito querem obter mais detalhes sobre as negociações do governo Jair Bolsonaro para aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin.

O nome de Amorim Santana apareceu em dois depoimentos prestados à CPI. A servidora Regina Célia Oliveira, fiscal do contrato da Covaxin, disse na última terça-feira (6) que Santana teria apontado divergências na invoice (espécie de nota fiscal) da Covaxin.

O servidor também foi citado no depoimento dos irmãos Miranda. Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, disse ter sofrido pressões atípicas, dentro da pasta, para agilizar a negociação da Covaxin. Para senadores, Amorim Santana poderá se houve a pressão.

