CPI: Randolfe diz que Queiroga pode ser indiciado no relatório final

Metrópoles - O vice-presidente da CPI da Covid-19, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), afirmou, nesta terça-feira (12/10), que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, é “um convertido ao negacionismo”. A fala ocorreu em entrevista do senador à emissora GloboNews.

O parlamentar criticou a mudança de postura do chefe da pasta durante sua gestão e justificou a desistência da cúpula do colegiado por ouvi-lo pela terceira vez antes do encerramento dos trabalhos, previsto para ocorrer em 20 de outubro. A CPI não quer “dar palco” para o ministro, segundo Randolfe.

Randolfe defendeu ainda que o ministro da Saúde conste como um dos indiciados pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) no relatório da comissão.

“Queiroga dá elementos, por omissão, para ser indiciado", disse o senador.

