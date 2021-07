CPI recebe relatório sobre movimentação bancária de Roberto Dias

O ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde é acusado de pedir propina em contratos de compra da vacina edit

247 - A CPI da Covid no Senado recebeu do banco Santander na última sexta-feira (9) um conjunto de informações sigilosas sobre a movimentação bancária de Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde acusado de pedir propina em contratos de compra de vacinas contra a Covid-19.

O presidente da CPI, senador Omar Aziz (PSD-AM), diz ter provas de que o ex-servidor elaborou um dossiê relatando a corrupção na pasta para se proteger de eventuais acusações.

O dossiê, de acordo com Dias, conteria provas de que os ministros Braga Netto, ex-Casa Civil e atual titular da Defesa, e Luiz Eduardo Ramos, ex-secretário de Governo e atual Casa Civil, pressionavam os integrantes do Ministério da Saúde a receber os intermediários das vendas de vacinas.

