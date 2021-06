CPI vai quebrar sigilo de 7 organizações sociais que atuam no Rio

Decisão foi tomada após depoimento do ex-governador do Rio, Wilson Witzel edit

247 - A CPI da Covid vai quebrar o sigilo fiscal e bancário de sete organizações sociais (Oss) que operam Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e hospitais no Rio de Janeiro.

A decisão foi tomada após depoimento do ex-governador do Rio, Wilson Witzel, que entregou os nomes das entidades à CPI da Covid

Witzel acusa as OSs de continuarem operando Rio de maneira ilícita, pagando propina a autoridades públicas. Ele também acusa prestadores de serviço de hospitais federais e estaduais do Rio a participarem do mesmo esquema.

As OSs listadas pelo ex-governador e que terão os sigilos quebrados são: Associação Filantrópica Nova Esperança, Instituto Mahatma Gandhi, Instituto Lagos, Viva Rio, Movie, IABAS e SPDM, informa a jornalista Bela Megale no Globo.

