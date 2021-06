CPI vai recorrer da decisão que livrou governador do AM de prestar depoimento

247 - O presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), afirmou, durante a abertura dos trabalhos do colegiado nesta quinta-feira (10), que irá recorrer da decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber que assegurou ao governador do Amazonas, Wilson Lima (PSC), o direito de ficar em silêncio na comissão. Após obter a liminar, Lima decidiu não comparecer à CPI.

“Vamos recorrer da decisão”, afirmou Aziz. “Vamos respeitar, mas não vamos cessar a nossa busca pela verdade. A verdade sobre aqueles que foram omissos no enfrentamento à pandemia”, completou.

“A decisão era para que ele ficasse em silêncio, não para que ele fugisse dos questionamentos”, destacou o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).

Os parlamentares pretendiam questionar o governador sobre suspeitas de desvios de recursos que deveriam ter sido usados contra o coronavírus, além do colapso na saúde do estado, com a falta de oxigênio.

