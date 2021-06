CPI vota nesta sexta convocação de governador do Rio, Claudio Castro, e sessão secreta para ouvir Witzel

CPI da Covid marcou para esta sexta-feira (18) a votação da convocação do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e do secretário de Saúde estadual, Alexandre Chieppe. Senadores também decidirão se irão realizar uma sessão secreta para um novo depoimento do ex-governador Wilson Witzel edit

247 - A CPI da Covid marcou para esta sexta-feira (18) a votação dos requerimentos de convocação do governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro, e do secretário de Saúde estadual, Alexandre Chieppe. De acordo com o jornal O Globo, os senadores que integram o colegiado também irão decidir se irão realizar uma sessão secreta para uma nova oitiva do ex-governador Wilson Witzel, além da quebra de sigilo das Organizações Sociais (OSs) que atuam na gestão de hospitais fluminenses.

Em seu depoimento ao colegiado na quarta-feira (16), Witzel afirmou ter conhecimento de fatos, e que falaria apenas em uma sessão secreta. "Há um fato que vou manter em sigilo e se houver a sessão em segredo de Justiça, vou revelar. Um fato gravíssimo. Envolve intervenção do governo federal em meu governo", disse o ex-governador na ocasião.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.