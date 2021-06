CPI vota sessão secreta para novo depoimento de Witzel nesta terça-feira

Requerimento para nova oitiva de Wilson Witzel, ex-governador do Rio de Janeiro, foi apresentado pelo vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues edit

247 - A CPI da Pandemia irá se reunir nesta terça-feira (21) para decidir sobre a realização de uma sessão secreta para uma nova oitiva do ex-governador do Rio de Janeiro Wilson Witzel. O requerimento foi feito pelo vice-presidente do colegiado, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

Na semana passada, Witzel afirmou, durante seu depoimento, ter conhecimento de “um fato gravíssimo. Envolve intervenção do governo federal em meu governo".

De acordo com reportagem da CNN Brasil, o ex-governador pretende detalhar a suposta influência do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) na indicação dos diretores de hospitais federais no Rio de Janeiro.

