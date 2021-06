"Criminoso", diz Renan Calheiros ao publicar vídeo sobre "mortes evitáveis" pela Covid-19

247 - Relator da CPI da Covid, o senador Renan Calheiros (MDB-AL) publicou vídeo no Twitter nesta quinta-feira (24) com um resumo da mais recente sessão da comissão, que ouviu o epidemiologista e professor da Universidade Federal de Pelotas (UFPel) Pedro Hallal e a diretora-executiva da Anistia Internacional e coordenadora do movimento Alerta, Jurema Werneck.

O parlamentar falou sobre as explicações dos especialistas acerca das "mortes evitáveis" por Covid-19 no Brasil caso o governo federal tivesse adotado as medidas não farmacológicas adequadas para a contenção da pandemia e adquirido vacinas com celeridade.

A CPI ouviu especialistas sobre o número de mortes evitáveis no Brasil. Um estudo mostrou que medidas não farmacológicas poderiam ter salvo 120 mil pessoas nas primeiras semanas de pandemia. Já a má vontade em comprar vacinas nos levou 145 mil brasileiros. Criminoso. #cpidacovid pic.twitter.com/VeVdq9r490 June 24, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.