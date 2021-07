Cristiano Carvalho: Quem é o procurador da Davati que será ouvido pela CPI?

Revista Fórum - Cristiano Carvalho, representante no Brasil da empresa Davati Medical Supply, será ouvido nesta quinta-feira dia 15, na CPI da Covid-19, para esclarecimentos relacionados ao depoimento do policial Luiz Paulo Dominghetti, afirmando que em fevereiro o diretor de Logística do Ministério da Saúde na época, Roberto Dias, pediu propina em troca da assinatura de um contrato para compra de vacinas.

Os senadores devem questionar Cristiano Carvalho sobre as negociações da Davati com o Ministério da Saúde para fornecimento de vacinas. O suposto pedido de propina teria sido feito em um jantar, também mencionado por Dominghetti, além das negociações com o reverendo Amilton Gomes.

Detalhes sobre sua ideia de denunciar o esquema para o jornal Folha de S. Paulo, e o envio a Dominguetti de um áudio do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), que o PM mostrou na CPI, alegando que o parlamentar estava intermediando a venda de vacinas, o que gerou revolta dos senadores de oposição.

Confira a íntegra na Revista Fórum .



