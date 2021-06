Crítica de Aziz a senador bolsonarista vaza no microfone da CPI: 'falar uma m… dessa’ (vídeo)

O presidente da CPI da Covid criticou a fala do senador Marcos do Val, mas sem saber que estava sendo ouvido. O bolsonarista fazia no momento perguntas à médica Luana Araújo edit

247 - O áudio do microfone do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM), vazou durante sessão nesta quarta-feira (2) justamente quando o parlamentar fazia uma crítica ao senador bolsonarista Marcos do Val (Podemos-ES).

Marcos do Val estava fazendo perguntas à depoente, a médica infectologista Luana Araújo, e criticando-a por não concordar com o chamado "tratamento precoce" contra a Covid-19. “Eu só queria que vocês médicos pudessem estar unidos, porque nós temos um problema grande no Brasil. E ver médicos se digladiando um entre o outro que tratamento precoce resolve e o outro que não, a gente tem que discutir é que, pronto, isso já passou, agora é a vacina. Vacina resolve. Tem várias aí, a Anvisa já liberou, todo mundo tá tomando a primeira dose, os brasileiros estão fazendo fila para tomar… Então não se tem mais dúvida de que é a vacina a nossa solução”, dizia o senador.

A fala de Aziz, então, vazou no microfone: “depois de horas da mulher falando, um cabra desse vem falar uma merda dessa”.

