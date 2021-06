Cúpula da CPI deve aprovar quebra de sigilo telefônico de Carlos Bolsonaro

Além do filho do presidente, os senadores do G7 pretendem aprovar nesta terça-feira a quebra de sigilo telefônico de Carlos Wizard, Eduardo Pazuello, Filipe Martins, Mayra Pinheiro e Fábio Wajngarten edit

247 - A cúpula da CPI da Covid no Senado decidiu votar nesta terça-feira (8) a quebra de sigilo telefônico de oito pessoas ligadas ao governo federal, incluindo o vereador Carlos Bolsonaro.

Na pauta da sessão, consta também pedido de transferência de quebra de sigilo telefônico do ex-ministro Eduardo Pazuello, do ex-chanceler Ernesto Araújo, do ex-secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, e suas empresas, e do assessor especial da Presidência, Filipe Martins.

O empresário Carlos Wizard, assim como a secretária do Ministério da Saúde Mayra Pinheiro, também encaram requerimentos de quebra de sigilo telefônico. Todos os pedidos são de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE).

Na mesma sessão, os senadores do G7 pretendem aprovar a convocação do deputado Osmar Terra (MDB-RS) e do médico Paolo Zanotto, acusados de integrar o "ministério paralelo" para discutir a questão das vacinas no Brasil. (Com informações do Globo).

