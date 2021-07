Cúpula da CPI quer investigar dossiê de Dias contendo mensagens com integrantes do governo federal

247 - A cúpula da CPI da Covid quer investigar o dossiê que teria sido elaborado pelo ex-servidor do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias, preso por mentir na comissão. No documento, apontam os senadores, podem estar contidas mensagens provando que Dias negociou as propinas nos contratos das vacinas com integrantes do governo federal.

O senador Omar Aziz disse ao blog de Gerson Camarotti, no G1, que o dossiê pode ter sido produzido por Dias como forma de obter proteção pessoal.

“Recebi a informação de um interlocutor que acompanha o caso, que o Roberto Dias preparou um dossiê – inclusive com mensagens trocadas com integrantes do Ministério da Saúde, do governo e parlamentares. E avisou [o governo] sobre o dossiê para não ser abandonado”, afirmou o presidente da CPI.

O relator da CPI, senador Renan Calheiros (PSD-AM), reforçou a tese de que Dias buscava ser defendido pelo governo Bolsonaro: “Chegou a informação para a CPI que o Roberto Dias preparou um dossiê com revelações sobre tudo o que aconteceu no governo. E que enviou esse dossiê para um parente na Espanha. Ele queria ser defendido pelo governo. E o que se viu, na sessão, foi uma defesa enfática dos senadores aliados”.

