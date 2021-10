De charlatanismo a genocídio: veja 11 crimes que a CPI da Covid deve atribuir a Bolsonaro

O texto do senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá ser lido no próximo dia 19 de outubro edit

247 e Metrópoles - A mais recente versão do relatório final a ser votado pela CPI da Covid-19 vai propor o indiciamento de Jair Bolsonaro (sem partido) em pelo menos 11 crimes.

O texto do senador Renan Calheiros (MDB-AL) deverá ser lido no próximo dia 19 de outubro. Se aprovado, o relatório será encaminhado ao Ministério Público Federal (MPDF). Caberá ao procurador-geral da República, Augusto Aras, analisar se apresenta denúncia formal ao Judiciário. Além do presidente, outras 40 pessoas serão indiciadas. As listas e os nomes podem sofrer modificações até a votação.

Os crimes atribuídos a Bolsonaro podem render pena superior a 20 anos. Confira:

Epidemia com resultado morte

Infração de medida sanitária preventiva

Charlatanismo

Incitação ao crime

Falsificação de documento particular

Emprego irregular de verbas públicas

Prevaricação

Genocídio de indígenas

Crime contra a humanidade

Crime de violação de direito social

Incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo e crimes de responsabilidade

