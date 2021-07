Defensor de Bolsonaro, Hang quer depor na CPI; advogados do empresário temem depoimento e avaliam habeas corpus

O objetivo do depoimento é investigar o possível financiamento de fake news sobre a pandemia e a relação do empresário com a Belcher Farmacêutica edit

247 - O dono da Havan, o empresário bolsonarista Luciano Hang está encorajado a dar seu depoimento à CPI da Covid no Senado após ter a sua convocação aprovada na comissão nesta quarta-feira (30), segundo afirmou a jornalista Bela Megale em sua coluna no jornal O Globo . No entanto, a defesa do empresário está avaliando pedir um habeas corpus para que ele tenha o direito de permanecer em silêncio diante dos questionamentos dos senadores.

Hang já está na mira da CPI. A comissão já estuda, segundo reportagem do jornal, pedir a quebra de sigilo bancário e fiscal do empresário com o objetivo de investigar se ele pagou sites e serviços de propagação de fake news relacionadas à Covid-19, além da sua ligação com o “gabinete paralelo”, que municiava Bolsonaro com informações sobre a pandemia.

Além disso, a CPI quer saber qual a ligação de Hang com a Belcher Farmacêutica. A empresa foi a intermediária da negociação com o governo para a compra de 60 milhões de doses da vacina chinesa Cansino. Em março, Wizard e Luciano Hang fizeram uma live com Emanuel Catori, sócio da Belcher Farmacêutica.

Em nota, Hang disse que recebeu com “tranquilidade” a informação de que será convocado na CPI da Covid e disse que está com “a consciência limpa”.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.