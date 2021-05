Depoimento de capitã cloroquina aumenta suspeita de que Bolsonaro se omitiu na crise de saúde do Amazonas

O depoimento da capitã cloroquina na CPI da Covid nesta terça-feira (25), reforça a suspeita de que governo Bolsonaro se omitiu na crise de oxigênio no estado do Amazonas edit

247 - Os senadores saíram do depoimento da capitã cloroquina na CPI da Covid nesta terça-feira (25) com a suspeita reforçada de que houve omissão do governo Bolsonaro na crise de oxigênio no Amazonas.

As informações prestadas pela médica Mayra Pinheiro aos senadores indicaram que o Ministério da Saúde soube com antecedência da crise de oxigênio no Estado e não agiu em tempo hábil para combater o colapso no sistema de saúde.

A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde contradisse o ex-ministro da pasta, general Eduardo Pazuello, sobre o momento em que o governo federal foi informado do problema no abastecimento de oxigênio hospitalar em Manaus, no início do ano. Pazuello afirmou que foi avisado sobre a crise no dia 10 de janeiro. Ela, por sua vez, declarou que conversou sobre o assunto com o general em 8 de janeiro, informa o Estado de S.Paulo.

