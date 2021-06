Depois de "pico" de procuras, interesse na CPI da Covid cai 59% no Google

247 - As buscas na internet sobre a CPI da Covid no Senado no Brasil diminuíram 59% desde o pico de interesse pelo tema, registrado na semana entre os dias 16 e 22 de maio de 2021, quando o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e a secretária de Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, falaram à comissão.

De acordo com análise feita pelo site Poder360, o interesse pela comissão caiu para menos da metade desse pico nas últimas 2 semanas. Numa escala de 0 a 100 do Google Trends, ferramenta da empresa que mostra a popularidade de termos buscados na internet, a taxa média da semana de 13 a 19 de junho de 2021 ficou em 41.

