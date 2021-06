Deputado do Amazonas ouvido pela CPI da Covid quis homenagear Bolsonaro

Fausto Junior foi relator da CPI da Saúde no Amazonas, mas não indiciou governador investigado no STJ. Ele prestou depoimento aos senadores nesta terça-feira edit

Eduardo Barretto, Metrópoles - Fausto Junior, deputado estadual do Amazonas que falou à CPI da Covid nesta terça-feira (29/06), votou para Jair Bolsonaro receber o título de cidadão amazonense pela Assembleia estadual. A votação aconteceu em abril, três meses após o colapso do oxigênio no estado. Durante a crise, o Ministério da Saúde mandou ao Amazonas uma comitiva defensora de tratamentos ineficazes contra a Covid.

Junior foi o relator da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas no ano passado. O deputado não indiciou o governador do estado, Wilson Lima, do PSC, alvo de um inquérito no Superior Tribunal de Justiça por supostas irregularidades na pandemia.

Leia a íntegra no Metrópoles.

