Deputado Luis Miranda pede à PF adiamento de depoimento para próxima semana

Miranda afirmou que solicitou o adiamento do depoimento para acompanhar a filha na 22ª Copa Brasil de Kart, nesta semana, em Londrina (PR) edit

Por Igor Gadelha, no Metrópoles - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) pediu à Polícia Federal para adiar o depoimento no inquérito que apura a compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal, até então previsto para esta terça-feira (20). À coluna, o parlamentar disse que a oitiva deve ocorrer na “próxima semana”.

Miranda afirmou que solicitou o adiamento do depoimento para acompanhar a filha na 22ª Copa Brasil de Kart, nesta semana, em Londrina (PR) — a filha do deputado competirá no torneio. Segundo o parlamentar, o delegado da PF responsável pela investigação teria aceitado o pedido.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.