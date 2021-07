Desde notícia sobre dossiê de Roberto Dias, Bolsonaro elevou o tom e deu bronca em ministros

A avaliação do Planalto é de que foi um erro simplesmente exonerar Roberto Dias com base nas acusações de Dominghetti. Agora, Dias, insatisfeito, tem em mãos um documento que pode complicar o governo edit

247 - Jair Bolsonaro se mostrou muito irritado na última reunião ministerial que debateu, entre outros temas, a CPI da Covid, informa Valdo Cruz, do G1. O motivo do humor de Bolsonaro? O dossiê que teria sido elaborado pelo ex-diretor de Logística do Ministério da Saúde Roberto Dias que relata possíveis esquemas de corrupção na pasta. O assunto rendeu uma bronca do chefe do governo aos ministros.

O Palácio do Planalto está em alerta e acionou seus aliados para acalmarem Dias, que sentiu "abandonado" desde que foi exonerado da Saúde. Dias chegou a ser preso ao final de seu depoimento à CPI da Covid.

Presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM) afirma ter a informação de que Dias entregou o dossiê a dois parentes, incluindo um que mora na Espanha.

Assessores presidenciais avaliam que o governo errou ao "abandonar" Dias somente com base na declaração do policial militar Luiz Paulo Dominghetti, suposto representante da Davati Medical Supply, de que o servidor teria pedido propina durante negociações de vacinas.

