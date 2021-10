"Deveríamos ter convocado o Braga Netto", diz Omar Aziz, presidente da CPI da Covid

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - O presidente da CPI da Pandemia, senador Omar Aziz, afirmou que a comissão deveria ter convocado o general Walter Braga Netto, ministro da Defesa e ex-ministro da Casa Civil que coordenou o comitê de crise da Covid. Apesar de minimizar as discordâncias sobre o duro e extenso relatório final, redigido por Renan Calheiros, Aziz criticou o pedido de indiciamento do pastor Silas Malafaia por fake news.

Em entrevista à coluna na noite desta terça-feira (14/10), Aziz também declarou que vê grandes chances de os órgãos de controle abrirem investigações com base no relatório final. Enquanto se dirigia à casa do senador Tasso Jereissati para o último encontro informal do colegiado antes da leitura do relatório, Aziz negou que o grupo estivesse rachado.

"O Braga Netto tinha de ser convocado. Era o certo. Ele era o coordenador. Ninguém estaria chamando o general Braga Netto, mas o ministro que era o coordenador da maior crise sanitária que o mundo já viveu. Todas essas ações foram equivocadas e inócuas e chegamos ao número de mortos que está aí", disse.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE