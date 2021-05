Dimas Covas vai apresentar documentos relacionando atraso na Coronavac ao governo Bolsonaro na CPI da Covid

O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em depoimento que dará à CPI da Covid, nesta quinta-feira, 27, apresentará documentos comprovando o retardo do governo federal na compra de vacinas Coronavac. Ele também deve denunciar a política do governo no atraso da importação de insumos para produção de imunizantes edit

247 - O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, em depoimento que dará à CPI da Covid, apresentará documentos que comprovam o retardo do governo federal na compra de vacinas Coronavac, segundo a CNN.

O depoimento será na quinta-feira, 26. Seu relato, conforme disse a interlocutores, pretende fazer um relato factual e documental das negociações e apresentar as manifestações do Ministério da Saúde diante dos ofícios encaminhados pelo instituto oferecendo vacinas para serem compradas.

O diretor do Butantan também quer relatar as reuniões com o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e outros contatos diretos que ele ou sua equipe tiveram com autoridades do governo federal.

Dimas quer mostrar que o governo Jair Bolsonaro, não só não estimulou, como obstruiu as negociações para adquirir as vacinas, assim como ocorreu com a Pfizer. Por isso, também deve falar sobre como o ex-ministro das Relações Exteriores Ernesto Araújo e o deputado federal Eduardo Bolsonaro, ao atacarem constantemente a China, dificultaram a importação de insumos para produção dos imunizantes.

