Diretor da Abin diz à CPI que fala de Bolsonaro sobre origem do vírus era uma das “hipóteses de domínio público”

Em maio, Bolsonaro disse em um evento que o coronavírus faz parte de uma “guerra biológica” e que o vírus pode ter sido criado em laboratório. Em ofício encaminhado à CPI da Covid, o diretor-geral da Abin, Alexandre Ramagem, afirmou que as manifestações faziam parte de “duas entre quatro principais hipóteses atualmente existentes sobre a origem do vírus” edit

247 - O diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem, afirmou, em ofício encaminhado à CPI da Covid, que as manifestações de Jair Bolsonaro sobre a existência de uma “guerra biológica” são “hipóteses de domínio público”.

“As manifestações do presidente da República expressam duas entre quatro principais hipóteses atualmente existentes sobre a origem do vírus. Essas hipóteses são de domínio público, pois se encontram em debate na comunidade científica, tendo em conta diversas publicações que podem ser consultadas”, disse Ramagem. O teor do documento foi publicado pelo site O Antagonista.

“O último relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) de 30 de março de 2021 traz expressamente as hipóteses da fala do Presidente da República, entre outras. Embora o relatório tenha inicialmente considerado a hipótese do laboratório menos provável, sugerindo a descontinuidade dessa linha da pesquisa, após objeção de vários países, o diretor-geral Tedros Adhanom Ghebreyesus acabou voltando atrás para tornar a incluir essa hipótese como oficial das pesquisas da OMS”, acrescentou.

Durante evento no Planalto, em maio, Bolsonaro atacou a China ao insinuar que o coronavírus teria sido criado em laboratório para uso em uma “guerra química”. “É um vírus novo, ninguém sabe se nasceu em laboratório ou nasceu porque um ser humano ingeriu um animal inadequado. Mas está aí. Os militares sabem que é guerra química, bacteriológica e radiológica”, afirmou.

