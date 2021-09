“Disseminação da Cloroquina foi acordo entre Bolsonaro e Prevent”, diz Randolfe

Diretor da Prevent, Pedro Batista Júnior faltou a depoimento na CPI da Covid alegando que foi avisado com menos de 48 horas de antecedência. Rede é acusada de ocultar mortes em estudo sobre uso de cloroquina no tratamento da Covid-19 edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - Vice-presidente da CPI do Genocídio, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou nesta quinta-feira (15) que a rede Prevent Sênior agiu em conluio com Jair Bolsonaro (Sem partido) para disseminação do uso de cloroquina para o chamado tratamento precoce da Covid-19.

“O documento informa que a disseminação da cloroquina e outras medicações foi resultado de um acordo entre o governo Bolsonaro e a Prevent. Segundo o dossiê, o estudo foi um desdobramento do acordo. Ouvir a Prevent continuará em nossa agenda”, tuitou Rodrigues.

A CPI ouviria hoje o depoimento do diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior, mas ele informou que não vai comparecer. A CPI da Covid recebeu um dossiê com uma série de denúncias de irregularidades, elaborado por médicos e ex-médicos da Prevent. PUBLICIDADE September 16, 2021

Diretor-executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior estava convocado para prestar depoimento nesta quinta-feira, mas não compareceu .



Leia a íntegra na Revista Fórum.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE