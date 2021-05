Documento entregue à CPI revela que Bolsonaro fez raras reuniões para tratar da pandemia

Desde fevereiro de 2020, Bolsonaro fez somente 84 reuniões sobre o tema. Em novembro do ano passado, por exemplo, a pandemia não foi assunto central de nenhuma reunião do chefe do governo federal edit

247 - Planilha entregue pelo governo federal à CPI da Covid revela que Jair Bolsonaro fez, em média, somente uma reunião a cada 6,6 dias para tratar da pandemia, principal assunto do país desde o início de 2020.

Segundo o jornal O Globo, Bolsonaro participou de somente 84 reuniões sobre a pandemia desde fevereiro do ano passado. As conversas mais frequentes aconteceram durante as gestões dos ex-ministros Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich no Ministério da Saúde.

Mais da metade dos encontros de Bolsonaro para falar da pandemia - 45 - foram realizados somente entre março e maio de 2020. Em novembro do mesmo ano, por exemplo, Bolsonaro não marcou nenhuma reunião para debater o assunto. Em maio de 2021, apenas uma reunião foi feita com tal finalidade.

