'É indignante testemunha da CPI seguir ameaçada', diz Renan sobre Luis Ricardo Miranda, que deixou o país

Relator da CPI da Covid se solidarizou com o servidor do Ministério da Saúde que passou a integrar o programa de proteção a testemunhas após denunciar a corrupção na compra da vacina Covaxin edit

247 - O senador Renan Calheiros comentou neste domingo a revelação de que o servidor do Ministério da Saúde Luis Ricardo Miranda deixou o Brasil após entrar para o programa de proteção a testemunhas. Junto com o irmão, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF), Luis Ricardo denunciou indícios de corrupção no contrato para aquisição da vacina indiana contra Covid-19 Covaxin.

Pelo Twitter, Renan Calheiros se solidarizou com Luis Ricardo e classificou a situação como "indignante". "São muitos os avanços da CPI, entre eles atalhar a corrupção das vacinas. Mas é indignante que a testemunha-chave siga ameaçada. Minha solidariedade ao Luís Ricardo Miranda, exemplo de patriota e servidor público que precisou deixar o Brasil no Programa de Proteção a Testemunha", afirmou.

