Ed Gama imita Omar Aziz e Randolfe na CPI da Covid: "tipo Timão e Pumba" (vídeo)

“O Omar [Aziz, presidente da CPI da Covid], se você fumar 19 carteiras de Marlboro por dia, você imitar o Omar fácil”, disse o humorista alagoano Ed Gama no canal Foi Mau edit

247 - Em imitação no canal Foi Mau, do comediante Maurício Meirelles, o humorista alagoano Ed Gama tirou sarro dos senadores Omar Aziz e Randolfe Rodrigues, presidente e vice-presidente da CPI da Covid, respectivamente.

Gama afirmou que fica imitando as vozes dos senadores em casa. “O Omar, se você fumar 19 carteiras de Marlboro por dia, você imitar o Omar fácil”, disse. O programa no YouTube ocorreu no mês passado, mas foi comentado pelos senadores em sessão nesta quarta-feira, 22.

o meu vídeo que falaram na CPI da pandemia foi esse aqui: pic.twitter.com/D6ZSjT0TkB PUBLICIDADE September 21, 2021

