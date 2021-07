Eduardo Braga questiona idoneidade da Davati na CPI

Senador apontou que existem indícios de que a empresa possui denúncias similares ao do Brasil no Canadá edit

247 - O senador Eduardo Braga (MDB-AM) questionou nesta quinta-feira a idoneidade da empresa Davati Medical Supply, novo centro das investigações da CPI da Covid no esquema de propina das vacinas no governo Bolsonaro, durante o depoimento do vendedor de vacinas da Davati, o policial militar Luiz Paulo Dominguetti Pereira.

Segundo Bezerra, como uma empresa que está desde 1961 no mercado não tem em seu portfólio o produto mais cobiçado do mundo: as vacinas.

“Acho muito estranho quem tem capacidade de ofertar 400 mi de doses ao governo brasileiro e não ter apresentado no portfólio um dos produtos mais cobiçados do mundo inteiro”, disse.

Ao inquirir o depoente sobre a relação contratual dele com uma empresa com tanta expertise no mercado e alguém inexperiente para tratar sobre a negociação de 400 milhões de doses de vacina, Dominguetti disse que quando começou o processo no Ministério da Saúde havia apenas um “acordo de cavalheiros” com a intermediação dele. “Sou funcionário público, não posso ser contratado”.

O senador duvidou que uma tratativa desse porte fosse realizada sem contrato numa “relação de boca” e ainda destacou matéria publicada no jornal O Valor Econômico, em que destaca que o governo do Canadá teria sido vítima do mesmo “acordo de cavalheiros”.

“Chamo atenção de todos para notícia publicada hoje de que houve denúncia similar envolvendo a Davati no Canadá. Podemos estar diante de um golpe internacional. Temos que investigar todas as denúncias. Isso é gravíssimo, seja uma tentativa de corrupção ou de estelionato de vacinas”, pontuou.

